Российские оккупанты обстреливают украинских военных новейшими образцами вооружения - Турчинов

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Генеральный штаб вооруженных сил РФ продолжает использовать оккупированную территорию Донбасса для испытания нового оружия во время кровавых провокаций.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли трое военных, еще трое ранены

По словам секретаря СНБО, российские оккупационные войска на востоке Украины не только увеличили количество и интенсивность обстрелов с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, но и проводят системные испытания новых образцов оружия и военной техники.

«Так, в июле зафиксировано применение против наших военных новых российских минометных комплексов КМ-8 «Грань» с управляемыми 120-миллиметровыми минами и переносными средствами автоматизированного управления огнем «Малахит», - сообщил Турчинов, добавив, что комплексами руководят исключительно кадровые военные вооруженных сил РФ.

Как отметил секретарь СНБО, минометный комплекс КМ-8 «Грань» предназначен для уничтожения и поражения одиночных и групповых целей, бронированных объектов и фортификационных сооружений с первых выстрелов без дополнительной пристрелки.

«Комплекс использует 120-миллиметровую управляемую мину (длина 1200 мм, вес - 27 кг), которая оборудована лазерной головкой самонаведения», - отметил Турчинов.

Он пояснил, что «Малахит» оборудован лазерным дальномером-целеуказателем и прицелом тепловизионного типа.

По его словам, это «позволяет вести точный огонь в сложных условиях пересеченной местности».

Кроме того, как отметил секретарь СНБО, происходит боевое применение нового беспилотного летательного аппарата «Инспектор-601» (предназначенного для выполнения ударных, разведывательных и специальных задач), комплекса РЭБ «Шиповник-Аэро» и многофункционального комплекса РЭБ «Ртуть-БМ», а также приборов лазерной локации и лазерных приборов оптико-электронного противодействия последнего поколения.

«Также было установлено использование российскими оккупационными войсками боеприпасов с усиленными боевыми характеристиками, запрещенных международными конвенциями», - сказал он, добавив, что речь идет о гаубичных снарядах 122 мм ЗШ2 «Лепесток-2» со стреловидными поражающими элементами (зона поражения живой силы - 500 метров).

«Все это происходит в условиях значительного увеличения интенсивности обстрелов на фоне демонстративного нарушения Минских соглашений со стороны российских военных», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что для адекватного ответа врагу Украина должна обеспечить свои вооруженные силы не менее эффективным и современным оружием и техникой.

«В то же время финансирование Государственного оборонного заказа (ГОЗ) продолжает оставаться заблокированным в связи с тем, что Верховная Рада так и не приняла решение по наполнению спецфонда, из которого финансируется ГОЗ, и ушла на каникулы, оставив арестованные в украинских банках миллиарды окружения Януковича вне бюджета», - заявил Турчинов.