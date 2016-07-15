Савченко снова побывала на Донбассе (фото)

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Надежда Савченко вместе с сестрой прибыли в пограничное подразделение для ознакомления с условиями прохождения службы персоналом Луганского отряда и изучения потребностей, необходимых для решения на государственном уровне", - говорится в сообщении.

В ходе общения с пограничниками Савченко поблагодарила за оказание всесторонней поддержки ее родным при пересечении государственной границы во время ее пребывания в плену. "Искренне благодарю за полученную мной волю и сохраненную волю моей сестры Веры", - отметила нардеп.

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15 июля вместе с руководством Луганского пограничного отряда нардеп Савченко посетила пограничные подразделения в районе Станицы Луганской и находилась на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская".

Напомним, 6 июня народный депутат Надежда Савченко побывала в районе проведения антитеррористической операции.