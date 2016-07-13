Житель Авдеевки погиб в собственном дворе в результате обстрела боевиков

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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Инцидент произошел около 19:15 на ул. Ломоносова, которая расположена вблизи линии боевых действий. Мужчина находился в собственном дворе, когда начался обстрел со стороны оккупированной территории.

По предварительной информации, пуля попала в газовую трубу, срикошетила и попала пенсионеру в живот. От тяжелого ранения мужчина скончался.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный и еще четверо бойцов получили ранения.