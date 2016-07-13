Россия отказалась от своих военных, задержанных под Троицким - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный президента по Донбассу Ирина Геращенко.

"Во время работы гуманитарной группы я поставила российской стороне вопрос, не хотят ли они поинтересоваться своими военными, которых на днях задержали ВСУ. И которые сегодня дают показания о ведении боевых действий на Донбассе. В ответ услышала, что российских военных на Донбассе нет и представители РФ вообще не знают, о ком идет речь", - рассказала она.

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По ее словам, пока российская сторона не выразила никакой поддержки и интереса к задержанным солдатам, и "надо, чтобы об этом знали их коллеги и родственники, знали, насколько "ценны" они для своей "великой страны".

Как сообщал УНИАН, во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНР" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.

В опубликованном ранее видео СБУ гражданин РФ, которого задержали под Троицким Донецкой области 11 июля, сообщил, что служит на территории Украины с марта 2016 года в составе так называемой «Славянской бригады» - 7 бригады, 6 роты, командиром 1 взвода.