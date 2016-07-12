Премьер Канады посетил Яворивский полигон, где канадские инструкторы обучают бойцов ВСУ (фото)
17:53, 12 июля 2016Война
1908 0
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 12 июля поприсутствовал на военных учениях на Яворивском полигоне (Львовская область).
REUTERS
Этой поездкой Трюдо завершает свой трехдневный визит в Украину.
Отметим, что на Яворивском полигоне канадские инструкторы сейчас проводят обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Читайте такжеКанадская Bombardier хочет создать совместное производство локомотивов и другой техники в Украине
Как сообщал УНИАН, 11 июля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада планирует увеличить количество своих полицейских инструкторов в Украине, обучающих украинских правоохранителей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter