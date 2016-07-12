Премьер Канады посетил Яворивский полигон, где канадские инструкторы обучают бойцов ВСУ (фото)

17:53, 12 июля 2016
Война
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 12 июля поприсутствовал на военных учениях на Яворивском полигоне (Львовская область).

REUTERS

Этой поездкой Трюдо завершает свой трехдневный визит в Украину.

Отметим, что на Яворивском полигоне канадские инструкторы сейчас проводят обучение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Как сообщал УНИАН, 11 июля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада планирует увеличить количество своих полицейских инструкторов в Украине, обучающих украинских правоохранителей.

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