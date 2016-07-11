Савченко спрогнозировала сроки окончания войны на Донбассе

Об этом политик написала на своей странице в Facebook после участия в заседании комиссии "Украина-НАТО".

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"Со слов первых мировых политиков сложилось впечатление, что война, российско-украинская, закончится уже в этом году. Будем верить и действовать", - сообщила Савченко.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко предложила провести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Говоря о путях решения конфликта на Донбассе, она выделила такие пункты: продолжить санкции против России, "потому что эта страна еще до сих пор не поняла, что ей надо уйти с востока Украины"; выйти на прямую связь с "Л/ДНР" без Минского процесса, без третьей и четвертой стороны.