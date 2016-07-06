Боевики из артиллерии обстреляли Авдеевку: погибли двое украинских военных – волонтеры

Днем боевики обстреливали Авдеевку из минометов и артиллерии. Об этом волонтеры проекта "Вернись живым" сообщили на своей странице в Facebook.

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"В Авдеевке в результате артобстрела двое бойцов погибли, трое получили ранения. В районе Ясиноватской трассы среди наших бойцов также есть раненый. Детали уточняем", - говорится в сообщении.

Волонтеры добавляют, что по Зайцевому интенсивно работают минометы. Ночью украинские позиции обстреляли из "партизанского Града". Раненых и погибших нет. По Майорску так же: 82мм и 120мм минометы, гранатометы, пулеметы - обстреливают наши позиции в этом районе.

"В районе Дебальцево относительная тишина уже третьи сутки. Военные это связывают с работой ОБСЕ по обе стороны разграничения. Днем на Светлодарской дуге совсем тихо. По вечерам наши позиции обстреливаются из РПГ, СПГ, ДШК. Также работают снайперы", - отмечается в сообщении.

Также активисты сообщают, что в Марьинке вражеская разведгруппа из четырех человек пыталась пройти в наш тыл. Их заметили, двоих из них уничтожили, еще двое отошли: "На конезаводе наши солдаты вывесили украинский флаг. Враг не осмеливается его сбить, хотя и зашло туда три "Камаза" с дагестанцами, это около 60 человек. Ночью здесь было практически тихо".

"По данным нашей разведки, в Марьинке, Красногоровке планируется массированный обстрел наших позиций", - подчеркивают волонтеры.

Как сообщили в штабе АТО, боевики сегодня 21 раз обстреляли опорные пункты украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции.