В МИД России увидели "симптомы" подготовки украинскими военными силовой операции на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина с аккредитованными в России послами Германии и Франции.

«С российской стороны было сказано, что на фоне пробуксовки переговорного процесса особую тревогу в Москве вызывает наращивание в последнее время активности Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов на линии соприкосновения. Обострение обстановки отмечают и наблюдатели СММ ОБСЕ. Налицо все симптомы того, что украинскими военными готовится силовая операция», - говорится в сообщении.

При этом подчеркнуто, что внимание послов было обращено на «недопустимость подобных провокационных действий Украины, способных «обнулить» предпринимаемые усилия, в том числе и в «нормандском» формате, по мирному урегулированию».

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В Москве рассчитывают, что «немецкие и французские партнеры смогут употребить свое влияние для воздействия на Киев с тем, чтобы не допустить военного сценария, чреватого серьезной дестабилизацией в регионе».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.