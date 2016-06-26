Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 55 раз открывали огонь

За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских военных, 25 из них на Донецком, 19 на Мариупольском, 6 на Луганском направлениях и 5 по участкам местности.

Читайте такжеБоевики к обстрелам украинских бойцов активно приобщают запрещенную "Минском" 122-мм артиллерию - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, наиболее опасным было Донецкое направление, где боевики обстреливали опорные пункты военных неподалеку Авдеевки, Зайцевого, Майорска, Кирового и Ленинского из автоматических гранатометов, минометов различных калибров и самоходных артустановок, а возле Опытного, Новоселовки второй и Новгородского – из минометов.

«В целом по нашим позициям было выпущено около 130 мин и более 100 снарядов», - отмечают в штабе АТО.

Читайте такжеПорошенко попал под обстрел боевиков на Донецком направлении в зоне АТО

На Мариупольском направлении российские оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов по опорным пунктам вблизи Новотроицкого, Березового, Богдановки, Талаковки и Широкиного, а по укреплениях неподалеку Марьинки и Тарамчука - из 82 мм минометов.

На Луганском направлении позиции ВС Украины в районе Попасной и Золотого попали под огонь стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, а рядом Новозвановки – минометов. Неприцельным огнем боевики провоцировали украинских бойцов на огонь в ответ, отмечают в штабе АТО.