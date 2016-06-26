Ситуация в зоне АТО: за сутки боевики 55 раз открывали огонь
Наиболее опасным было Донецкое направление.
За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских военных, 25 из них на Донецком, 19 на Мариупольском, 6 на Луганском направлениях и 5 по участкам местности.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Согласно сообщению, наиболее опасным было Донецкое направление, где боевики обстреливали опорные пункты военных неподалеку Авдеевки, Зайцевого, Майорска, Кирового и Ленинского из автоматических гранатометов, минометов различных калибров и самоходных артустановок, а возле Опытного, Новоселовки второй и Новгородского – из минометов.
«В целом по нашим позициям было выпущено около 130 мин и более 100 снарядов», - отмечают в штабе АТО.
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На Мариупольском направлении российские оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов по опорным пунктам вблизи Новотроицкого, Березового, Богдановки, Талаковки и Широкиного, а по укреплениях неподалеку Марьинки и Тарамчука - из 82 мм минометов.
На Луганском направлении позиции ВС Украины в районе Попасной и Золотого попали под огонь стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, а рядом Новозвановки – минометов. Неприцельным огнем боевики провоцировали украинских бойцов на огонь в ответ, отмечают в штабе АТО.