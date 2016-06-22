СБУ выдворила из Украины российского офицера в СЦКК (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, российский военнослужащий передал заместителю начальника штаба первого армейского корпуса террористической организации "ДНР" по прозвищу "Якуб" месячные графики и маршруты полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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"На основании этой информации у боевиков была возможность скрывать от международных наблюдателей свои огневые позиции, а также места дислокации тяжелого вооружения и техники", - говорится в сообщении.

Также полковник Владимир Чебан причастен к фальсификации российской стороной в СЦКК доказательств о якобы нарушении Минских договоренностей украинскими военными.

Отмечается, что СБУ объявила гражданину РФ Чебану решение о его принудительном возвращении в страну происхождения и запрете въезда в Украину сроком на пять лет.

"Иностранец в сопровождении сотрудников СБУ прибыл к государственной границе на Харьковщине и покинул территорию нашего государства", - рассказали в СБУ.