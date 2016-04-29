Очередная персона нон грата в Украине: СБУ запретила въезд поляку-роспропагандисту (фото)

Об этом Мацейчук написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром приехал на польско-украинскую границу в Дорохуске. Пограничник взял мой паспорт, проверил в компьютере и спросил на украинском - господин Мацейчук, когда вы были последний раз в Украине? Меня пригласили в офис и сказали, что получаю запрет на въезд в Украину на 5 лет. Запрет от СБУ", - рассказал он.

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Отметим, что Томаш Мацейчук известен своим участием в агиткампании против ратификации ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, он добавил фото бойцов со свастикой к выставке, которая проходила в Европарламенте в рамках "украинской недели".

Напомним, в начале апреля Служба безопасности Украины запретила на 5 лет въезд в Украину настоятелю одного из московских храмов, который организовал в своем приходе "пункт сбора помощи для ополченцев Новороссии".