Савченко объяснила, почему не сбежала из плена на Донбассе

Об этом она рассказала, выступая как народный депутат Украины в Совете Европы в Страсбурге во вторник, передает "Украинская правда".

"Я могла сбежать из плена. Но сделать это я могла одна. А в соседней комнате сидели еще 8 ребят – и чтобы уйти из плена, мне бы пришлось убить троих сепаратистов. И выжили бы ли эти восемь после того, как я бы ушла, забрав жизни троих?" – сказала Савченко.

"Вывести всех не было возможности. И потому я как офицер приняла решение быть со своим личным составом до конца", – объяснила она.

Савченко рассказала, что в первую ночь плена ее побратимов били:

"Война – она не без боли. Но есть понятие сверхчеловеческого, а есть то, что еще можно понять – просто человеческая ярость, злоба. Ночью в первый день плена пришли двое, которые были на эмоциях, сказали, что погибли многие их друзья в том бою. Они побили ребят очень сильно в комнате рядом, меня оставили "на закуску", как они сказали".

Читайте такжеСавченко готова снова попасть в плен, если за нее освободят всех заложников

"Потом один вернулся и начал говорить со мной, и сказал: "Я сегодня пять ваших убил – как мне с этим жить?". Я ему сказала: ты выбрал сам… Даже этот сепаратист – ему было нелегко от этого (убийства – Ред.)… Пожали друг другу руку – и разошлись", – вспомнила Савченко.

Она убеждена, что "и врага можно уважать – и даже лучше, если ты уважаешь врага, если есть за что уважать".

В тюрьме в России, по словам Савченко, с ней обращались довольно вежливо: "Люди обычно не становятся сволочами, если им нет приказа стать сволочью – вели себя они так, как они себя ведут. Если приказ был, то работали, как сказали".

Относительно голодовок депутат сказала: "Мне было просто легче не есть, чем есть. Мне было очень плохо, потому что я человек очень свободный, для меня ограничения… очень тяжело жить в 10 квадратных метрах, не имея права выйти, обычные вещи запрещены… обо всем приходится просить, постоянно унижения до состояния раба…".

Голодать для Савченко "не было тяжело", но ей было тяжело смотреть российское телевидение, было постоянное напряжение.

"Голод – это был единственный протест, когда мне плохо физически, а им от этого хуже морально. Потому что когда я начинала, они там шутили, выискивали шоколадки спрятанные, а где-то на день 40-й они ходили с круглыми глазами и спрашивали: "А как она так может?". Потом они начали там жарит картофель – такой метод подразнить вкусовые рецепторы, чтобы я начала есть. На меня это не действовало, потому что у меня была цель", – заявила украинка.

"И чем больше они бесились, тем легче мне становилось. Чем больше я им создавала проблем хоть каких-то – потому что весь мир за меня борется, а я ничего не делаю, физически не могу там ничего сделать. Поэтому чем больше я им создавала этого кипяткв… Вся эта внутренняя борьба мне добавляла сил", – добавила депутат.