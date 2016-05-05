Савченко намерена выплатить присужденный ей штраф за "незаконное пересечение" границы РФ - письмо

Соответствующее письмо Савченко, датированное 28 апреля, опубликовал российский журналист Антон Наумлюк.

"Я как в какую-то злую сюрреалистическую сказку попала! За то, что меня похитили, я должна теперь еще и 30 тысяч рублей заплатить! Это что - за бензин? Или это чтобы откупиться и меня наконец в Украину вернули? Да денег мне не жаль!.. Да пусть удавятся! Дам я им тех 30 тысяч российских рублей. Пусть им на лекарство будет от глупой головы!", - написала она, подчеркнув, что в результате ее хищения у нее к тому же отобрали и ту одежду, в которой она была.

Савченко также рассказала, что вопросы, поставленные в документах, которые она должна была заполнить для своей экстрадиции, вызвали у нее "просто дикий хохот".

В частности, это вопрос, с какой целью она пересекла российскую границу и просила ли она когда-нибудь убежище в России.

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По мнению летчицы, ее пытаются склонить к тому, чтобы она "признала все то, чего не делала" и "вернуть в Украину не героем, а каким-то преступником".

"И почему я должна себя оговаривать на пользу России? Только потому, что они угрожали убить меня? Так пусть убивают!", - заявила в письме она, добавив, что не намерена подписывать документы с такими формулировками.

Напомним, позже, 29 апреля, Савченко все же подписала документы, необходимые для ее выдачи Украине.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о алгоритм и сроки освобождения Савченко.

Савченко должна быть выдана Украине в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года. Федеральная служба исполнения наказаний России отмечает, что для этого нужно, в частности, заявление Савченко о желании отбывать наказание в Украине.

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