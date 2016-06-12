От обстрелов боевиков обвалилась шахта Бутовка, есть погибшие и раненые - СМИ

Как сообщили DT.UA волонтеры, со ссылкой на бойцов, находящихся на передовой, на данный момент известно о четырех погибших и 10 раненых воинах из состава ДУК ПС.

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"Вчера Бутовку обстреляли из 152-мм, в зданиях произошел обвал. О точном количестве погибших пока не сообщается, как я понимаю, потому что под завалами остались люди. Сейчас разбираются завалы", - сказал собеседник.

"На данный момент, среди ДУКовцов - 4 погибших и 10 раненых. Рядом, на Зените, 1 ранен. В Айдаре - 2 погибших, 6 раненых, в 90 ОМБР - 1 раненый", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО ранены 12 украинских военнослужащих, погибших нет.

«За минувшие сутки, к счастью, погибших украинских военнослужащих не было, однако 12 наших бойцов были ранены. Потери противника за прошедшие сутки: пятеро погибших и 12 раненных боевиков сразу из четырех подразделений российско-террористических войск", - сообщил он.