В Минобороны опровергают гибель военных в результате боевых действий прошлой ночью: были только раненые

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве опровергли информацию, обнародованную в Facebook народным депутатом Украины Евгением Дейдеем о многочисленных безвозвратных потерях в рядах Вооруженных сил Украины в течение этой ночи.

«Так, по проверенной информации, за прошедшие сутки (по состоянию на 00.00) ни один украинский военнослужащий не погиб, 12 бойцов получили ранения. Всем военнослужащим предоставляется неотложная медицинская помощь. Также, по предварительной информации, (по состоянию на 14.00 12 июня), в результате боевых действий, за минувшую ночь потери сил АТО составляют: трое военнослужащих ранены», - отметили в Минобороны.

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Кроме того, в сообщении отмечается, что в районах проведения антитеррористической операции, на передовых позициях сил АТО нет ни одного подразделения, которое не входит в состав Вооруженных сил Украины или других силовых ведомств, задействованных в АТО.

Как сообщал УНИАН, по данным командира полка "Киев-1" Дейдея в результате боевых действий в районе шахты Бутовка погиб военный, еще 4 - ранены.