В районе Авдеевки и Песков боевики из минометов обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00. "Нарушая существующие договоренности, боевики с 02.00 до 03.00 ночи со стороны химзавода осуществили массированный обстрел из тяжелых минометов укреплений Вооруженных сил Украины вблизи Яснобродовки и выпустили при этом 25 мин.", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОбстрел боевиками мирной Николаевки: появились фото последствий

В районе Авдеевки и Песков враг из минометов калибра 82 мм пытался попасть по позициям украинских защитников. Рядом с Майорском и Мироновским из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов наемники также вели огонь по укреплениям украинских бойцов.

На Мариупольском направлении со стороны временно оккупированной Старомихайловки российские террористы обстреляли позиции сил АТО из минометов калибра 82 и 120 мм вблизи Красногоровки, а впоследствии приобщили и танк, который произвел 4 выстрела.

Рядом с Новотроицким из вооружения БМП, а в районе Широкиного - из противотанковых гранатометов боевики вели огонь по подразделениям ВСУ.

В Луганской области контролируемые российскими властями НВФ обстреляли украинские позиции из 122-мм самоходной установки вблизи Новозвановки.