Лысенко: в зоне АТО в бою с украинскими военными погиб боевик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий погибших украинских военных нет. Однако восемь получили ранения", - сказал Лысенко.

Сегодня оккупанты осуществили мощный мінометно-артиллерийский обстрел Красногоровки и Марьинки.

"Повреждено 4 дома, населенные пункты частично обесточены. Очевидно, таким образом враг вспоминает попытку неудачного штурма, который состоялся ровно год назад. Напомним, что тогда оккупанты попытались подвинуть линию фронта на запад и взять Марьинку, но потерпели фиаско и с позором и большими потерями отступили в тыл", - сообщил Лысенко.

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Вчера в бою погиб один оккупант из состава так называемого «9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты» (Новоазовск).

«Также позавчера в морг больницы Новоазовска доставили трех погибших, а до лечебного отделения - двух раненых боевиков этого же отряда. Командиры этого отряда противника систематически скрывают факты гибели подчиненных. В частности, известно, что давно погибшие боевики Юрий Реуцкий (снайпер) и Сергей Шатов (пулеметчик) до сих пор находятся в списках «полка» и остаются на обеспечении», - добавил спикер.

Лысенко сообщил, что 28 мая во время попытки ночной атаки украинской позиции «Шахта Путиловская» (также известна как «Шахта «Бутовка-Донецкая») погиб россиянин из состава так называемого «2-го батальона 11-го отдельного мотострелкового полка» (Макеевка) 40-летний Сергей Глинка. До войны погибший проживал в подмосковном городе Сергиев Посад.