Штаб АТО: Украинским военным на Донбассе пришлось открывать ответный огонь

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 3 июня.

Только со вчерашнего вечера и до полуночи зафиксировано более 30 случаев применения врагом оружия против украинских защитников.

На Донецком направлении противник используя минометы калибра 120 мм, пытался попасть по нескольким опорным пунктам сил АТО в районе Песков и Опытного. В течение 2 часов, начиная с 20.00, по нашим бойцам выпустили 86 мин из минометов калибра 82 мм и 10 крупнокалиберных мин.

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Были осуществлены выстрелы из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов в районе Авдеевки. Защитников шахты Бутовка российские наемники накрывали огнем из 82 и 120 мм минометов.

На Горловско-Светлодарской дуге неподалеку Луганского, Зайцевого и Троицкого враг бил из крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и 82 мм минометов.

Также выросла активность НВФ на Мариупольском направлении, где был зафиксирован 31 обстрел. В частности, в районе Новотроицкого боевики в очередной раз использовали минометы калибра 120 мм, а вблизи н.п. Павлополь 82 мм минометы. Также неподалеку Березового, Гнутового позиции наших подразделений несколько раз были обстреляны из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а в районе Широкиного, Славного и Тарамчука из автоматических гранатометов.

У Новозвановки на Луганщине наши воины были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов, а в районе Станицы Луганской из АГС.

Несколько раз пришлось открывать огонь в ответ и украинским защитникам.