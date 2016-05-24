Кремль: вооруженная миссия ОБСЕ должна быть размещена на линии разграничения, а не на границе РФ и Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сегодняшний телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко, президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

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«Речь идет о линии разграничения. Здесь важно согласие ополченцев. Важно согласие представителей Донбасса, и перед тем как формализовывать какое-то общее понимание, нужно достичь этого понимания», - сказал он.

Кроме этого, отвечая на вопрос УНИАН, идет ли речь исключительно о линии разграничения или, в том числе, о неконтролируемом участке границы РФ и Украины, Песков отметил: «Речь идет о линии разграничения – линии, которая проходит между силами ополченцев и Вооруженными силами Украины».

«В Минских договоренностях все написано насчет контроля над границей и очередность тоже прописана, поэтому здесь нечего обсуждать. Там подписи стоят и Украины, всей «нормандской четверки», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Порошенко, Олланд, Меркель и Путин провели телефонный разговор.

Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, лидеры стран «нормандского формата» поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

«Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - сообщали в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров стран сообщалось, что «отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем придания ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации».

Сегодня Песков заявил, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.