У Путина заявили об угрозе срыва перемирия на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Вопрос стоит очень остро. Случаи нарушения учащаются. К сожалению, это представляет угрозу режиму перемирия. Это перемирие является краеугольным камнем Минских договоренностей. И безусловно, такая озабоченность была высказана президентом Путиным», - сказал Песков.