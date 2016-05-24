У Путина заявили об угрозе срыва перемирия на Донбассе
13:07, 24 мая 2016Политика
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В Кремле заявили об угрозе срыва перемирия на Донбассе.
В Кремле заявили, что случаи нарушения учащаются / www.youtube.com
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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«Вопрос стоит очень остро. Случаи нарушения учащаются. К сожалению, это представляет угрозу режиму перемирия. Это перемирие является краеугольным камнем Минских договоренностей. И безусловно, такая озабоченность была высказана президентом Путиным», - сказал Песков.
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