Суд приговорил боевика "ЛНР" к четырем годам тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в начале мая 2014 обвиняемый добровольно вступил в ряды структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования "Луганская народная республика", которая действует на территории города, и принимал активное участие в его деятельности.

Боевик нес службу на подконтрольном "ЛНР" блокпосту, где выполнял функции по проверке документов у водителей и пассажиров, проводил личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств.

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Как сообщал УНИАН, Лисичанский городской суд Луганской области 11 мая приговорил другого боевика к лишению свободы сроком на 2 года и 2 месяца.