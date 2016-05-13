Суд приговорил боевика "ЛНР" к четырем годам тюрьмы
В Луганской области Беловодский районный суд 12 мая приговорил к 4 годам тюрьмы жителя города Ровеньки за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в начале мая 2014 обвиняемый добровольно вступил в ряды структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования "Луганская народная республика", которая действует на территории города, и принимал активное участие в его деятельности.
Боевик нес службу на подконтрольном "ЛНР" блокпосту, где выполнял функции по проверке документов у водителей и пассажиров, проводил личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств.
Читайте такжеПогасшая звезда "ДНР": боевик "Бабай" пожаловался на спецслужбы РФ и заявил, что ему на Донбасс дорога закрыта
Как сообщал УНИАН, Лисичанский городской суд Луганской области 11 мая приговорил другого боевика к лишению свободы сроком на 2 года и 2 месяца.