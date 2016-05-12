В Луганской области суд приговорил боевика к более чем двум годам тюрьмы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что в июле 2014 года местный житель добровольно вступил в ряды структурного подразделения не предусмотренного законом военизированного формирования, которое действовало на территории Лисичанска, принимал активное участие в его деятельности.

Так, обвиняемый нес службу на подконтрольном указанном военизированному формированию блокпосту и на территории городской больницы, где выполнял функции, связанные с обеспечением деятельности и обслуживанием этих объектов, их охраной и наблюдением за прилегающей территорией.

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Он признан виновным по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных формирований).