В Бахмуте бывший боевик сдался полицейским

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Вчера украинским полицейским Бахмута сдался 25-летний мужчина, который был членом бандформирований с апреля 2014 года. Установлено, что он дежурил на блокпостах, работал на кухне. После освобождения города от оккупации бежал в Россию. Вернувшись домой через полтора года, он наблюдал, как правоохранительные органы задерживают бывших боевиков, поэтому решил сдаться», - отметил спикер.

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Мотузяник объяснил, что теперь мужчину ждет проверка и в перспективе - освобождение от ответственности по программе «Тебя ждут дома».

Как сообщал УНИАН, программа «Тебя ждут дома» была начата СБУ 18 августа 2015 года. Она основывается на положениях Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины относительно возвращения участников из состава незаконных вооруженных формирований. Решение относительно того, совершил человек тяжкие правонарушения, по результатам проверки принимает суд. По состоянию на середину апреля 2016 года условиями программы СБУ воспользовалось более 60 боевиков незаконных вооруженных формирований “ДНР" и "ЛНР”.