Армия в следующем году будет обеспечена танками "Оплот" - Минобороны

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Харьковскую машину Т-84 "Оплот" мы будем закупать в следующем году", - отметил он.

"Танк "Оплот" был принят на вооружение в 2010 году и также экспортируется в некоторые страны мира. Сейчас Харьковский завод получает деньги на развитие его производства", – добавил Мельник.

По его словам, освоить данный образец в Украине будет довольно сложно. "Надо научить его эксплуатации личный состав, затем включить в состав учебных подразделений, а только потом, после вступления способности личного состава, вводить "Оплот" в подразделения Вооруженных Сил", - уточнил представитель Минобороны.

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На вопрос, когда ждать оснащение армии новыми бронетранспортерами украинского производства, он сказал: " Конечно, можно набрать технику, например БТР-3, в том виде, как он есть сейчас, и потратить большие государственные деньги. Но для Вооруженных сил Украины главное - это надежность, а существующей образец не удовлетворяет нашим потребностям. Сейчас завершаются заводские испытания нового образца этого бронетранспортера, на следующей неделе перейдем к межведомственным испытаниям. Тот вариант, который киевский государственный завод сделает для нас, будет действительно надежной машиной. И будет принят в кратчайшее время"