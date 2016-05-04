Боевики с наступлением темноты возобновили обстрелы - штаб

Об этом говорится в сводке штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что в районе Зайцевого, Луганского и Авдеевки, что на Донецком направлении, боевики обстреливали опорные пункты из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Украинские позиции неподалеку Авдеевки, кроме того, были обстреляны из вооружения БМП.

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На Мариупольском направлении противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Гнутового. Там же зафиксировано работу вражеского снайпера.

Всего на протяжении прошлых суток пророссийские НВФ 6 раз нарушали договоренности о полном прекращении огня. Также дважды в воздушном пространстве Донбасса вели аэроразведку БПЛА противника.

"Неспокойно и с начала этих суток. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли наши позиции вблизи Новотроицкого и Луганского", - отметили в штабе.