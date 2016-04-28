Террористы на Донбассе 29 раз накрывали огнем позиции сил АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 20 обстрелов зафиксировано с 18.00 вчерашнего дня и до полуночи.

"Боевики несколько раз открывали огонь по нашим позициям вблизи Марьинки из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также там работал вражеский снайпер. Неспокойно было и в районе Авдеевки: противник вел огонь по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении штаба.

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Опорные пункты сил АТО на подступах к Луганскому и Зайцево, что на Горловско-Светлодарской дуге, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

На Мариупольском направлении под огнем противника оказались позиции украинских защитников в районе Широкино и Новотроицкого. Там боевики также применяли минометы калибра 82 мм.

"На Луганщине было относительно спокойно, однако уже с начала этих суток вблизи Счастья противник бил из гранатометов и стрелкового оружия. А наши позиции в районе Новотроицкого были обстреляны из минометов калибра 120 мм", - рассказали в штабе.