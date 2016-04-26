За минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб, пятеро получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще пятеро наших бойцов были ранены", - сказал Александр Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.