За минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб, пятеро получили ранения
12:59, 26 апреля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще пятеро наших бойцов были ранены", - сказал Александр Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных не было, трое получили ранения.
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