Украинские военные уничтожили минометный расчет боевиков на Донбассе (видео)
17:33, 22 апреля 2016Война
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В сети появилось видео уничтожения украинскими военными минометного расчета боевиков в зоне АТО.
Силы АТО уничтожили минометный расчет террористов / Скриншот
Об этом событии на своей странице в Facebook пишет блогер Роман Синицын.
Он сообщил, что 5 боевиков было уничтожено и 10 получили ранение. Также, по его словам, украинским военным удалось уничтожить транспорт террористов.
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"Один веселый батальон поджарил сепаров ПТУР. 5 200-х и до 10 300-х. Минус транспорт и полная машина мин", - отмечает блогер.
Напомним, 12 апреля под Марьинкой украинские военные уничтожили целую вражескую позицию, выдержав 9-часовый бой.
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