Разведка назвала имена российских офицеров, перевозивших оружие из оккупированного Донбасса в РФ

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

Среди них - начальник автомобильной службы майор ВС РФ Кунаккуджин Ильяс Шагидулович, 1980 г.р., который для незаконного пересечения российско-украинской границы использует паспорт гражданина РФ 8005 №913472.

Отмечается, что до направления в Украину майор Кунаккуджин проходил службу в г.Чебаркуль (Челябинская обл.), выпускник Челябинского военного автомобильного института 2003 г.

Кроме того, раскрыто заместителя начальника автомобильной службы майора ВС РФ Шутова Сергея Александровича, который для незаконного пересечения российско-украинской границы использует паспорт гражданина РФ 0102 №971555.

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Также названо имя старшего офицера автомобильной службы капитана Путилова Николая, который для незаконного пересечения российско-украинской границы использует паспорт гражданина РФ 0508 №484425.

Дополнительно установлено, что указанная группа российских военных автомобилистов непосредственно причастна к контрабанде оружия с временно оккупированных территорий востока Украины в Россию для нужд одной из организованных преступных группировок г.Челябинск и поставки наркотических веществ в обратном направлении, с территории России в Украину.