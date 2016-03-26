Боевики продолжают использовать запрещенное оружие - горячее всего в районе Авдеевки

Ситуация в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) остается без изменений. Российско-террористические группировки продолжают провокации против сил АТО, пренебрегая Минскими соглашениями и используя оружие калибра более 80 миллиметров, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В течение минувших суток боевики 39 раз вели огонь по позициям украинских защитников Донбасса, используя минометы 120 и 82 калибров, вооружения БМП, ручные и автоматические гранатометы, пулеметы большого калибра, а также стрелковое оружие», - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что горячее всего было в районе Авдеевки. Здесь боевики восемь раз обстреливали позиции украинских военных из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, усложняя ситуацию «работой» снайперов. С целью удержания своих позиций силы АТО на данном участке 6 раз открывали огонь в ответ, добавляют в штабе.

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На Донецком направлении боевики сосредоточили огонь в районах населенных пунктов Луганское, Новгородское, Майорськ, Зайцевое, Ленинское, Пески, Опытное. Также 6 раз обстреляли рубеже обороны украинских войск в направлении Мариуполя. В частности, близ Марьинки, Красногоровки и Водяного боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

«В зоне проведения Антитеррористической операции украинские военные продолжают надежно держать оборону. При этом не поддаваясь на провокации врага и придерживаясь международных договоренностей», - резюмируют в штабе АТО.