За сутки в зоне АТО погибло 3 украинских военных, 5 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий трое украинских военных погибли и еще пятеро получили ранения. Эти потери украинское войско понесло на Донецком направлении", - сказал спикер.

По его словам, на протяжении минувших суток количество обстрелов боевиками украинских позиций заметно уменьшилось, однако враг активно применял тяжелое вооружение - каждый второй выстрел был минометный и прицельный.

"По подсчетам, вчера оккупанты выпустили в сторону украинских войск более 70 мин", - отметил спикер.

Читайте такжеРФ перебрасывает на Донбасс подразделения, набранные из дагестанцев и чеченцев - разведка