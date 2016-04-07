Украина должна усиливать обороноспособность и вступить в НАТО - нардеп

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", полковник Андрей Тетерук, комментируя заявление Генерального секретаря НАТО о российской военной угрозе и защите стран НАТО от нее.

"На третий год войны мы можем подытожить: что работает и что не работает для реальной защиты суверенитета Украины. Мы почти с нуля создали боеспособную армию, которая остановила агрессора и перемолола десятки российских батальонов. Правительство резко увеличило расходы на оборону, до 113 миллиардов гривен - и войска получили десятки тысяч единиц дополнительной техники", - цитирует заявление Тетерука пресс-служба партии.

"А что реально сделали ОБСЕ, ООН, Совет Европы, организации по безопасности и урегулированию конфликтов, в которые входят Украина и РФ? Как эти конторы реально ограничили боевые действия российской армии? Никак. Бумажки, бесконечные разговоры о глубокой обеспокоенности и политическом урегулировании. Следовательно, должны делать то, что работает: в дальнейшем усиливать обороноспособность Украины, закупать технику и набирать людей в Вооруженные Силы - на достойные, ежегодно большие зарплаты" - заявил Андрей Тетерук.

Вторым ключевым элементом защиты суверенитета Украины он считает скорейшее вступление в НАТО.

"Украина должна интегрироваться в единую настоящую международную организацию по безопасности - НАТО. Мы видим четкую разницу в реагировании на российскую угрозу между НАТО и бумажными структурами: ОБСЕ, ООН, Совет Европы и тому подобное. НАТО сразу, уже в 2014 году, честно охарактеризовал действия Москвы как глобальную агрессию, - и немедленно начало усиление обороны стран блока, которые граничат с Россией", - отметил народный депутат.

"В Балтии, Польше, Румынии уже размещены тысячи дополнительных солдат, сотни единиц боевой техники; дополнительные авиаподразделения (в том числе стратегического значения - как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AVACS). Решается вопрос об увеличенном военно-морском соединении НАТО на Черном море. Это реальные оборонительные приготовления, а не демагогия о мире" - сказал Андрей Тетерук.

Приготовление НАТО к обороне от России является системной реакцией блока, а не ситуативным политическим согласием правительств, отметил он.

"Для усиления обороны восточных стран-членов блока НАТО было нужно давление правительств этих стран. Так, некоторые "старые" члены НАТО сопротивляются этому процессу - но он идет, потому что действуют принципы и механизмы реальной коллективной безопасности. И действовали всегда! НАТО не дало разгореться конфликту Греции и Турции; совместно побороло сомалийских пиратов; успешно сдерживает Россию от нападения на Турцию из Сирии. Это работает. И это сработает для Украины - новой, действительно независимой европейской Украины с новым боеспособным войском", - заявил Тетерук.

Как сообщал УНИАН, генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на "агрессивное поведение РФ", "нет противоречий между серьезной обороной и конструктивным диалогом".

Справочно: Андрей Тетерук - профессиональный военный, прошел путь от командира взвода в Сухопутных Войсках и Внутренних Войсках МВД до начальника штаба миротворческой миссии Украины в Косово. Во время АТО вернулся из бизнеса, создал батальон особого назначения "Миротворец". Полковник полиции.

Председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады. Член Военного Совета "Народного фронта".