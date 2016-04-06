В оккупированном Крыму российские военные отрабатывают условное уничтожение кораблей НАТО - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

"С 5 апреля на территории Крыма проводятся военные учения подразделений 15 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады (Севастополь) береговых войск ЧФ РФ. Во время учений отрабатывается развертывание подвижных береговых ракетных комплексов для обнаружения и условного уничтожения кораблей стран-членов НАТО, находящихся в западной части акватории Черного моря (район пункта базирования Варна ВМС Болгарии)", - говорится в сообщении.

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Украинская разведка также сообщает, что в настоящее время в западной части акватории Черного моря проводятся совместные мероприятия боевой подготовки НАТО типа PASSEX с участием кораблей ВМС Болгарии, Канады и Турции.