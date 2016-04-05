Россияне усиливают группировку войск в Крыму и продолжают провокации возле админграницы - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

При этом отмечается, что батальонная тактическая группа 31 отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) Воздушно-десантных войск ВС РФ, которая 4 апреля с.г. десантировалась парашютным способом неподалёку от н.п. Джанкой, согласно оперативному замыслу учений отработала захват стратегических объектов Украины, расположенных в Херсонской области.

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В ГРУ Минобороны отмечают, что до прибытия этого подразделения, в районе н.п. Джанкой уже были развернуты две батальонных тактических группы: 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново) и 7 десантно-штурмовой дивизии (Новороссийск) Воздушно-десантных войск ВС РФ.