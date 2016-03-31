Порошенко: в плену боевиков находятся более 120 украинцев, около 800 - пропали без вести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается» сегодня в Вашингтоне.

По его словам Россия использует человеческие жизни как разменную монету. «После нескольких месяцев переговоров, мы до сих пор не может получить более 120 человек из плена на Донбассе. МККК запретили посещать их (заложников - УНИАН), так же как и искать около 800 пропавших без вести», - заявил Порошенко.

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Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 16 марта в плену у террористов остаются 125 украинцев, среди которых 9 - политические заключенные.