Боевики из минометов обстреляли ряд позиций сил АТО, а также жилые дома

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "В течение прошлых суток бандитские группировки 72 раза вели огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения", - отмечается в сообщении.

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Наиболее активные действия боевиков наблюдались на донецком направлении. В частности, под огонь противника попали бойцы Вооруженных сил Украины в районах Майорска, Опытного, Новгородского, Луганского, Ленинского и Невельского.

"За указанный период вблизи Зайцево и Авдеевки боевики обстреляли украинских бойцов из запрещенного оружия 22 раза. Количество выпущенных вражеских мин 120 и 82 калибров по нашим позициям превысило цифру 250. Также вблизи Зайцево незаконные вооруженные формирования нагло нарушая Минские договоренности использовали по украинским подразделениям ствольную артиллерию калибра 152 мм", - подчеркнули в пресс-центре.

На мариупольском направлении из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов крупного калибра были обстреляны позиции в районах Талаковка, Водяное, Старогнатовка, а вблизи Широкино бандитские группировки применили минометы.

"Неспокойно было и в Луганской области. Здесь по позициям наших бойцов в Новозвановке работал АГС, а у Счастья целил вражеский снайпер. Преступлением против гражданского населения стал обстрел западной окраины Новоалександровки. Пророссийские наемники намеренно несколько минут поливали из гранатомета дома мирных жителей", - подчеркнули в пресс-центре.

В сообщении отмечается, что с целью удержания занимаемых позиций украинские военные 20 раз открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"В целом ситуация остается сложной, однако контролируемой силами АТО", - подытожили в пресс-центре.