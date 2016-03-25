Боевики увеличили интенсивность обстрелов на Мариупольском направлении

Пророссийские наемники продолжают пренебрегать Минскими соглашениями и вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины из оружия крупного калибра, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки враг совершил 52 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. Больше всего из них на Донецком направлении, а именно 38.

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Чаще всего враг обстреливал Авдеевку, Марьинку, Майорск, Зайцево, Луганское, при этом боевики использовали минометы 120 и 82 калибра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

По сравнению с минувшими сутками увеличилось количество обстрелов на Мариупольском направлении. Если накануне их было 4, то за минувшие сутки уже 14. В этой зоне ответственности противник вел обстрел по Старомихайловке, Трудовскому, Капланах. Следует заметить, что здесь, в основном, он использовал боевые машины пехоты, автоматические гранатометы, а также работали снайперы.

На одном из направлений, при огневом ответе наших войск на обстрел боевиков была уничтожена 1 единица вражеской техники, а именно Камаз.

Следует отметить, что фактически количество вражеских обстрелов не уменьшается, а силы АТО продолжают надежно удерживать занимаемые позиции.