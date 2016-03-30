На оккупированном Донбассе планируется проведение антиукраинских митингов - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

В таких населенных пунктах как Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Дебальцево, Углегорск и другие "народные рупоры" будут обвинять Украину в несоблюдении ряда пунктов Минских договоренностей, в постоянном нарушении режима прекращения огня, намеренном усложнении пересечения контрольно-пропускных пунктов гражданскими лицами, невыполнение условий по разминированию буферных зон, якобы привели к гибели мирных жителей.

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Также ожидаются благодарности боевикам "ДНР" за борьбу за свободу своей "республики". Установлено, что финансовое обеспечение провокаций осуществляется российскими политическими организациями через незаконно избранных лидеров так называемых "ДНР" и "ЛНР".

На митинги планируется выделить около 400 тысяч российских рублей.

УВАГА, ОЧІКУЮТЬСЯ ПРОВОКАЦІЙНІ МІТИНГИ!30 березня, на площах міст, так званих, окремих районів Донецької області (ОРДО... Posted by Прес-центр штабу АТО on Tuesday, March 29, 2016

Как сообщал УНИАН, на Донетчине боевики угрожали убить представителя оккупационного контингента - генерала российской армии Игоря Тимофеева - "за безжалостное отношение к личному составу и неумелое командование".