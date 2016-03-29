На Донетчине боевики угрожали убить российского генерала "за неумелое командование" - разведка
14:50, 29 марта 2016Война
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На Донетчине боевики угрожали убить представителя оккупационного контингента - генерала российской армии Игоря Тимофеева - "за безжалостное отношение к личному составу и неумелое командование".
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Украинская военная разведка сообщает, что из-за активных боевых действий вчера боевики из состава так называемого "2-го батальона 3-й отдельной мотострелковой бригады" бандформирования "ДНР" (место постоянной дислокации – Горловка) отказались занять передовые позиции и угрожали убить командира бригады генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Тимофеева за безжалостное отношение и неумелое командование", - сказал Мотузяник.
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