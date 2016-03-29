Количество обстрелов позиций сил АТО рекордно выросло. Тяжелее всего было в районе Авдеевки

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Если вчера в это же время мы говорили о 50 обстрелах, то сегодня констатируем - их 72. Как всегда горячее всего было на донецком направлении, а именно в Авдеевке. Здесь позиции наших войск враг обстрелял 21 раз и уже традиционно из минометов 120 и 82 калибра. Также из оружия запрещенного Минскими договоренностями были обстреляны Луганское, Ленинское, Зайцево, Майорськ. А по защитникам последнего населенного пункта враг применил кроме этого ствольную артиллерию 152 калибра", - отметили в пресс-центре.

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Кроме этого, на мариупольском направлении враг открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов по позициям сил АТО в Марьинке, а на луганском направлении по Попасной.

В течение суток военнослужащие Вооруженных сил Украины 10 раз открывали огонь в ответ , чтобы сдержать врага и не дать ему возможность продвинуться дальше.

"В целом в зоне проведения антитеррористической операции обстановка остается сложной и имеет тенденцию к обострению", - подытожили в пресс-центре.