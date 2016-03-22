Ситуация в зоне АТО стабилизировалась, но боевики не прекращают провокации – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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"Прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели по позициям неподалёку от Майорска дважды, а из стрелкового оружия - в районе Зайцево", - говорится в сообщении.

Также, по данным штаба, "неприцельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов в районе Авдеевки, Песков и Троицкого российские наемники пытались спровоцировать украинских бойцов на ответный огонь".

При этом подчеркивается, что украинские военные на провокации не отвечали.

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