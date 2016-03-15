Во время боев на Авдеевском направлении ранены 19 российских военных – разведка

Вчера во время боевых столкновений на Авдеевском направлении были ранены 19 российских военных.

Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«Зафиксированы значительные санитарные потери в подразделениях 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го АК (Донецк) ВС РФ, принимающих участие в боевых столкновениях на Авдеевском направлении. 14 марта т.г. в городскую клиническую больницу и больницу №4 г.Донецка доставлено 19 раненых», - говорится в сообщении.

Украинская разведка также установила, что командующим 1-го армейского корпуса (АК) генерал-майором вооруженных сил РФ Асаповым для восстановления боеспособности 11-го отдельного мотострелкового полка направлено около 220 человек из состава батальона “Восток” (Донецк).

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки российские боевики 42 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции, из них 29 - на Донецком направлении.