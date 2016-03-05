Боевики нарушают "режим тишины" на Донбассе, продолжая обстрелы позиций ВСУ - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

"4 марта с 00 часов 00 минут в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях с целью реализации решений трехсторонней группы был объявлен "режим тишины". В зоне АТО должны быть прекращены не только боевые действия, но и учения с боевой стрельбой из любого вида оружия, любого калибра в том числе с применением средств имитации, в пределах 15-ти километровой зоны от линии соприкосновения сторон", - говорится в сообщении.

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"К сожалению, НЗФ в очередной раз недотримались взятых на себя обещаний. Статистика обстрелов в течение последнего времени демонстрирует, что количество обстрелов не уменьшилось, их интенсивность усилилась. Так, вечером только по Чермалыку было выпущено 76 мин из 82-мм миномета", - отметили в штабе.

Отмечается, что под минный обстрел также попали Широкине, Шахта Бутовка, Авдеевка, Опытное, Красногоровка. "При чем по Широкино удар был нанесен минами калибра 120", - отмечается в сообщении.

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"Очевидно, что террористы не желают прекращать огонь и, тем более, отводить тяжелую артиллерию от линии боевого соприкосновения. Ведь понимают, что с приходом мира на землю Донбасса смысл в деятельности российских оккупационных подразделений исчезнет и они останутся без работы", - подытожили в штабе.

НЗФ вкотре порушують «режим тиші», продовжуючи обстріли позицій ЗСУ з метою зриву Мінських домовленостейЗа інформацією... Posted by Прес-центр штабу АТО on Friday, March 4, 2016

Как сообщал УНИАН, в течение дня 4 марта террористические группировки совершили 18 обстрелов позиций сил АТО - 15 на Донецком направлении и 3 на Мариупольском. Отмечается, что российские наемники продолжают использовать запрещено Минскими соглашениями вооружение.