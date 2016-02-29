Для полного разминирования Донбасса нужно минимум 10 лет - Минобороны

Такое мнение в эфире «Громадського радіо» выразил полковник Сергей Зубаревский, начальник группы координации противодействия самодельным взрывным устройствам, Управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

«Я думаю, что разминирование Донбасса потянет не один миллиард гривен. А про полную безопасность жизнедеятельности гражданам можно говорить через 10-15 лет», — сказал господин Зубаревский.

Читайте такжеУкраина предлагает привлечь к разминированию на Донбассе экспертов международной гуманитарной организации – Олифер

Разминирование территории Донецкой и Луганской областей является одним из основных пунктов Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, населенный пункт Широкино Донецкой области полностью перешел под контроль ВСУ. Сейчас там ведутся работы по расчистке и разминированию территории. Во время отхода боевики на территории села установили так называемые растяжки и мины.