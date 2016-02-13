Из-за постоянных обстрелов боевиков в Марьинке закрыли КПП

В Марьинке Донецкой области из-за постоянных обстрелов боевиков закрыт Контрольно-пропускной пункт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«Из-за постоянных обстрелов со стороны террористических группировок контрольно-пропускной пункт в Марьинке закрыт для защиты жизни граждан», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что о перспективе закрытия этого пропускного пункта в случае продолжения обстрелов предупреждал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, находясь в зоне проведения АТО в среду, 10 февраля.