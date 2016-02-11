Пушилин сомневается, что "выборы" на оккупированном Донбассе пройдут в феврале-апреле

Один из главарей так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что возможностей провести в феврале-апреле «выборы» на временно оккупированной территории Донбасса нет.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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"Что касается выборов, то мы подчеркиваем, что для нас выборы важны в плане выполнения Минских соглашений. Что касается проведения их в феврале-апреле, как это было обозначено раньше, то, учитывая позицию Киева, по согласованным проектам нет возможности их проводить, и сейчас эти даты являются очень и очень условными", - сказал Пушилин.

По его словам, для кардинального улучшения внутренней ситуации "выборы вряд ли смогут помочь".

Он заявил, что нужно сконцентрироваться на законопроекте о выборах, который должен быть согласован - "когда это произойдёт – 2016-й, 2017-й или позже в рамках Минского формата".