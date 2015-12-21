В РФ считают "неприемлемым" проведение выборов на оккупированном Донбассе по действующему закону Украины

Об этом он сказал в ходе видеомоста Москва-Вена, передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

"Говорить о том, как подчеркивают украинские переговорщики в контактной группе, чтобы переносить несовершенное по своей сути законодательство на избирательный процесс на Донбассе, просто неприемлемо. Тем более, что в комплексе мер записана конкретная задача, которая должна решаться во взаимодействии между Киевом, Донецком и Луганском, - речь идет о специальном законе о местных выборах", - отметил Лукашевич.

По его словам, "нынешнее украинское законодательство грешит многими концептуальными изъянами".

"Что касается наблюдения за предстоящими выборами (на оккупированном Донбассе - УНИАН), речь идет именно о мониторинге, а не о подготовке. Готовить эти выборы должны стороны конфликта, то есть Киев, Донецк и Луганск, отрабатывая модальности этих выборов, отрабатывая законодательство, которое специально будет оговаривать процедуры для этих местных выборов", - сказал российский постпред.

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Он отметил, что роль Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) состоит в том, чтобы, как отмечено в комплексе мер, зафиксировать соответствие этих выборов стандартам, после чего статус этого региона, который до этого носит временный характер, должен получить "постоянную прописку".

"То есть, от БДИПЧ тоже очень многое будет зависеть с точки зрения наблюдения и оценки этих выборов с позиции тех стандартов, которые приняты в международной практике", - добавил Лукашевич.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября президент Петр Порошенко заявил, что украинская сторона передала трехсторонней контактной группе в Минске концепцию выборов на оккупированной территории Донбасса.

По его словам, условия для проведения выборов на Донбассе прописаны Минскими договоренностями.

Речь идет о восстановлении деятельности политических партий, СМИ, Министерства юстиции и вывод с территории незаконных вооруженных формирований.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявлял, что украинская сторона настаивает на том, чтобы выборы на временно оккупированных территориях Донбасса прошли по существующему закону о местных выборах с определенными коррективами.