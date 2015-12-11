Климкин: С начала действия Минских соглашений боевики более 13,5 тысяч раз обстреляли позиции сил АТО
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что с момента подписания Минских соглашений 12 февраля 2015 года, контролируемые РФ боевики более 13 тыс. раз обстреляли украинские позиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
Министр напомнил, что Украина настаивает на том, чтобы Минские соглашения внедрялись мирным путем, и чтобы как можно быстрее нормальная жизнь вернулась на Донбасс.
В этой связи Климкин рассказал, что именно Россия ведет войну с украинским народом, направляет в Украину оружие и аннексирует украинские территории. "Все-таки не украинцы борются с Россией, а наоборот. Не Украина направляет оружие в Россию, а наоборот, и не Украина аннексирует российскую территорию, а как раз наоборот", - заявил Климкин.
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"С момента подписания Минских соглашений (12 февраля 2015 гола), украинские военные и гражданские объекты были обстреляны и атакованы более 13,5 тысяч раз", - подчеркнул Климкин.
В частности, министр напомнил, что после подписания Минских соглашений 12 февраля, когда еще "не успели высохнуть чернила российской подписи, регулярные Вооруженные силы России совместно с террористами начали полномасштабную военную операцию в Дебальцево, и Украина снова понесла серьезные потери".
Климкин отметил, что практически 300 дней прошло с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН №2202, в которой Совет Безопасности ООН единогласно выразила поддержку Минским соглашениям. "Прошли месяцы, тысячи человек погибли", - заявил Климкин.