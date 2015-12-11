Климкин: С начала действия Минских соглашений боевики более 13,5 тысяч раз обстреляли позиции сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Министр напомнил, что Украина настаивает на том, чтобы Минские соглашения внедрялись мирным путем, и чтобы как можно быстрее нормальная жизнь вернулась на Донбасс.

В этой связи Климкин рассказал, что именно Россия ведет войну с украинским народом, направляет в Украину оружие и аннексирует украинские территории. "Все-таки не украинцы борются с Россией, а наоборот. Не Украина направляет оружие в Россию, а наоборот, и не Украина аннексирует российскую территорию, а как раз наоборот", - заявил Климкин.

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"С момента подписания Минских соглашений (12 февраля 2015 гола), украинские военные и гражданские объекты были обстреляны и атакованы более 13,5 тысяч раз", - подчеркнул Климкин.

В частности, министр напомнил, что после подписания Минских соглашений 12 февраля, когда еще "не успели высохнуть чернила российской подписи, регулярные Вооруженные силы России совместно с террористами начали полномасштабную военную операцию в Дебальцево, и Украина снова понесла серьезные потери".

Климкин отметил, что практически 300 дней прошло с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН №2202, в которой Совет Безопасности ООН единогласно выразила поддержку Минским соглашениям. "Прошли месяцы, тысячи человек погибли", - заявил Климкин.