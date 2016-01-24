Боевики накрыли огнем из гранатометов укрепления сил АТО на Светлодарской дуге

08:09, 24 января 2016
Война
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В зоне проведения АТО пророссийские бандиты продолжают обстрелы, несмотря на договоренности о перемирии.

REUTERS

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что подавляющее большинство нарушений "режима тишины" фиксируется на Донецком направлении.

Кроме того, на Светлодарской дуге противник вел огонь из гранатометов по укреплениям украинских военных неподалеку Майорска и Зайцевого.

В районе Донецкого аэропорта позиции сил АТО в Песках и Опытному боевики обстреливали с разных типов гранатометов и стрелкового оружия.

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На Мариупольском направлении из крупнокалиберного пулемета был обстрелян украинский опорный пункт в поселке Широкино, а по позициям украинских бойцов неподалеку Старогнатовки враг вел огонь из 120-мм миномета.

"В целом в течение прошлых суток оккупанты 38 раз обстреливали опорные пункты сил АТО", - сообщили в штабе.

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО23 января 2016 г.
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