В полиции рассказали о причинах вчерашних ранений военных на Луганщине

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

В частности, в Станично-Луганский отдел милиции поступило сообщение от медиков о том, что в приемное отделение райбольницы с телесными повреждениями в виде осколочного ранения голени доставлен военнослужащий 1993 года рождения.

Указанные телесные повреждения пострадавший получил во время несения службы на блокпосту, в результате детонации противопехотной мины.

Данный факт квалифицирован по ст. 258 УК Украины (террористический акт). Начато досудебное следствие.

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Кроме того, в Новоайдарский отдел милиции поступило сообщение от медиков о том, что в приемное отделение с диагнозом "минно-взрывная травма, огнестрельное осколочное слепое ранение внутренней поверхности левого коленного сустава", доставлен военнослужащий 1983 года рождения.

Проверкой установлено, что указанные телесные повреждения пострадавший получил во время проведения военных учений, в результате разрыва АГС. Военнослужащий госпитализирован в хирургическое отделение Новоайдарской больницы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр по ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

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Кроме того, в Новоайдарский отдел милиции поступило сообщение от диспетчера "скорой помощи" районной больницы о том, что на автодороге Н-21 "Новоайдар - Счастье", вблизи с. Дмитровка произошло дорожно-транспортное происшествие.

Выездом на место происшествия установлено, что водитель автомобиля Renault Trafic 1982 г. р. столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением военнослужащего 1988 г. р. который, в нарушение требований правил дорожного движения в это время осуществлял движение задним ходом, что и привело к столкновению.

В результате ДТП в Северодонецкую городскую больницу госпитализированы водитель автомобиля УАЗ с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, скальпированная рана волосистой части головы" и пассажир - военнослужащий 1991 г. р с диагнозом "ЗЧМТ, ушиб головного мозга, скальпированная рана волосистой части головы, ушиб правого плечового сустава".

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).